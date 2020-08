Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Trini Lopez, musicista di Dallas, noto per la cover di “If I Had a Hammer” e per altri successi degli anni ‘ 60, si è spento a Palm Springs in seguito a complicazioni del coronavirus.

La sua lunga carriera non fu solo musicale ma anche cinematografica. Uno dei suoi ruoli più celebri fu Pedro Jiminez in “Quella sporca dozzina”. In musica, l’artista aveva anche dato il suo nome a due chitarre Gibson.