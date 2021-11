Ed Sheeran, conclusa la quarantena per Covid: riprendono le esibizioni live

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo aver fatto sapere di essere risultato positivo al test per il Coronavirus, Ed Sheeran ha annunciato di aver concluso il periodo di quarantena.

Il cantautore ha condiviso un post sui suoi canali social ufficiali, dove ha comunicato ai fan che non è più in isolamento e che può riprendere gli appuntamenti dal vivo in presenza e le attività promozionali legate al suo nuovo album, uscito a fine ottobre. La prima esibizione dal vivo sarà tenuta dall’artista in occasione della prossima puntata del “Saturday night live”.