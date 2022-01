Emma a Sanremo 2022: “Dirige l’Orchestra Francesca Michielin”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Emma condividerà la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 con Francesca Michielin. La musicista bassanese, infatti, dirigerà l’orchestra per lei che è in gara con la canzone “Ogni volta è così”.

Emma ha raccontato: “Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì”. “Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera ‘diversa’ è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme”, ha aggiunto.

Anche Francesca è contenta ed emozionata. Ha dichiarato” “Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”.