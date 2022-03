Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi: un nuovo singolo insieme

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi hanno unito le loro voci in “Una cosa più grande”, la nuova canzone scritta a quattro mani e nata dal loro rapporto d’amicizia.

Il brano parla di socialità, del rapporto tra le persone, di come le vite di tutti siano collegate a quelle degli altri, e del fatto che si possa essere tante cose contemporaneamente e nessuna di queste.

Su Instagram i due artisti hanno già svelato un paio di versi del testo, attorno ai quali hanno anche organizzato una “caccia al tesoro” per i fan: infatti, in giro per Roma e per Milano sono stati affissi dei cartelli che mostrano i due versi della canzone, insieme a un QR code da scannerizzare con il telefonino.