Fabrizio Moro, in primavera, tour con Racconti Unplugged

Dopo il successo della tournée estiva in giro per l’Italia, FABRIZIO MORO torna in tour da marzo nei principali teatri italiani con LIVE 2023 – RACCONTI UNPLUGGED! Il cantautore romano ha annunciato il suo ritorno live, ed è proprio dalla sua Roma, con un’anteprima il 20 di marzo, che prenderà il via il nuovo tour.

Queste le parole di Fabrizio Moro: «Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto, ma soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di 20 anni. Ripartiremo a marzo 2023 con un nuovo live dal titolo “Racconti Unplugged”. Fra qualche settimana vi anticiperò di cosa si tratta e vi racconterò cosa accadrà in questi concerti dalla forma completamente nuova e inedita per me».

Il tour farà tappa in molte delle principali città italiane: in Veneto, potremo vedere Fabrizio Moro a Padova, al Gran Teatro Geox, il 28 aprile 2023.