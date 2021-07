Gli Iron Maiden sono tornati con “Senjutsu”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo sei anni gli Iron Maiden sono tornati con un singolo epico di sei minuti intitolato “The Writing on the Wall”. Il brano anticipa l’uscita di “Senjutsu”, diciassettesimo lavoro in studio della band in arrivo il 3 settembre.

La nuova canzone degli alfieri britannici dell’heavy Metal, scritta da Adran Smith e Bruce Dickinson, è un messaggio contro l’avidità dell’1% piú ricco della popolazione. Il singolo è accompagnato da un video animato realizzato dai due ex dirigenti della Pixar Mark Andrews e Andrew Gordon.