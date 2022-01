I Maneskin ospiti della prima serata di Sanremo 2022

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Maneskin saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2022. La notizia arriva dal conduttore e direttore artistico Amadeus, e dagli stessi Maneskin, collegati da Los Angeles. La band torna quindi al Festival dopo un anno dalla vittoria con “Zitti e buoni”, brano che le ha permesso di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest di Rotterdam, dove ha trionfato dando il via alla sua scalata al successo internazionale, tra cui ricordiamo in particolare il boom di “Beggin'” e l’apertura per il live dei Rolling Stones. Amadeus ha garantito che i Maneskin saranno protagonisti assoluti della prima serata. E loro hanno risposto con queste parole: “Volevamo ringraziare Ama per aver creduto nel nostro pezzo, è stato il punto di svolta. Daremo il cuore”.