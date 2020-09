I Queen of the Stone Age ritornano dopo tre anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Queen of The Stone Age annunciano il loro ritorno ufficiale sulle scene musicali dopo tre anni. La band capitanata da Josh Homme tornerà sui palchi tra un anno dopo aver annunciato la loro presenza nella line up del Reading Festival 2021.

La band ha scritto su Instagram: “Here. We. Come”, “arriviamo”. I Queen of The Stone Age si era esibita all’inizio dell’anno all’Imperial Ball in California ad un concerto di beneficenza organizzato da Johnny Depp.