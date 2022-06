Jovanotti: “Sensibile all’estate” il nuovo brano per Il Disco del Sole

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Jovanotti ha annunciato che il 21 giugno lancerà un nuovo brano che si intitola “Sensibile all’estate” e che entrerà a far parte del Disco del Sole, l’opera aperta dell’artista che si arricchisce via via di nuove canzoni in digitale e che vedrà la sua forma definitiva solo con la pubblicazione fisica, prevista entro fine anno.

Il nuovo pezzo uscirà proprio nel primo giorno d’estate in perfetta coerenza con il titolo.

Intanto manca sempre meno al 3 luglio, il giorno in cui Jovanotti darà il via al Jova Beach Party, il suo tour estivo nelle spiagge italiane.

Proprio in questi giorni, Lorenzo ha anche tagliato il traguardo delle prime 50mila copie vendute del suo libro “Poesie da spiaggia”.