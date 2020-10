Keith Jarrett non potrà più suonare a causa di due ictus

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il leggendario pianista jazz Keith Jarrett ha rivelato al New York Times che non sarà più in grado di suonare il suo amato strumento.

L’artista ha riferito che i due ictus di febbraio e maggio 2018, hanno lasciato il lato sinistro del suo corpo paralizzato. “Quando sento musica per pianoforte a due mani è davvero frustrante, intendo in senso fisico – ha commentato l’artista – succede anche con Schubert e con i brani più leggeri, perché so che non li potrei rifare. Non guarirò. Al massimo riuscirò a sollevare una tazza”.