L’attesa è finita… Laura Pausini esce con Anime Parallele

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo un anno di lavoro, arriva il momento dell’annuncio che tutti i fan di Laura Pausini stavano aspettando: il nuovo album è concluso e sta finalmente per uscire. S’intitola Anime parallele. L’annuncio è stato dato dalla cantante attraverso i social, con tanto di ufficialità della data di uscita: il prossimo 27 ottobre. Una notizia straordinaria da parte dell’artista, che in questi cinque anni non è certo rimasta con le mani in mano. Ha vissuto infatti un tour mondiale da protagonista, ha lanciato un biopic, ha vinto un Golden Globe ed è stata addirittura nominata agli Oscar grazie al brano Io sì.