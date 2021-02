Loredana Bertè sarà ospite della prima serata di Sanremo 2021

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ospite della prima serata di Sanremo 2021, in onda martedì 2 marzo sarà Loredana Bertè. La cantante salirà sul palco dell’Ariston per festeggiare i suoi 70 con un medley dei suoi più grandi successi e per presentare il nuovo singolo in anteprima assoluta “Figlia di.”.

Durante il corso della prima serata ci saranno altri ospiti illustri come Naomi Campbell, Fiorello, Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.