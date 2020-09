Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“La ragazza dei tuoi sogni” è il tiolo dell’ultimo singolo di Luciano Ligabue che uscirà l’11 settembre. Il cantautore lo ha annunciato all’Arena di Verona durante i Seat Music Awards.

Il brano verrà eseguito in anteprima per la Rai dal RCF Arena di Campovolo a Reggio Emilia, dove il cantante avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 12 settembre per lo show celebrativo “30 anni in un giorno”.