Madame: il tour dei sold out rinviato al 2022

Bisognerà attendere ancora un po’, prima di poter vedere Madame esibirsi nel suo primo tour. Infatti, i concerti programmati a dicembre sono stati rinviati al 2022. La notizia è stata comunicata dalla stessa Madame, sui social. “Ho sperato per settimane di non dovervi dare questa notizia”, dice Madame nel post in cui annuncia lo slittamento delle date. E poi aggiunge: “Sarà un’occasione per cantare ancora più forte insieme a voi”.

Nel nuovo calendario dei live compaiono sia i Sold Out sia alcuni nuovi appuntamenti, e l’inizio della tournée è fissato per maggio del 2022.