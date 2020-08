Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Morgan ha pubblicato su YouTube la sua versione della sigla del vecchio sceneggiato RAI “Pinocchio”. “La canzone di Geppetto” è cantata dall’artista in parte in italiano e in parte in inglese.

La canzone è stata originariamente interpretata da Nino Manfredi, basata sulle musiche di Fiorenzo Carpi e fungeva da sigla allo sceneggiato Rai del 1972 di Luigi Comencini.