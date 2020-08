Neil Young, nuovo album e film in arrivo il 6 dicembre

“Way Down in the Rust Bucket” è la registrazione di un concerto speciale che il rocker canadese aveva tenuto il 13 dicembre 1990 al Catalyst di Santa Cruz, in California.

Questa è una tra le tante uscite d’archivio che Young ha in programma per i suoi fan. Il 6 novembre, l’artista rilascerà “Return to Greendale”, un progetto che racconta una tappa del tour del 2003. Lo stesso giorno, il musicista pubblicherà il tanto atteso secondo volume del suo cofanetto “Neil Song Archives”.