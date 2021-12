Neil Young: pubblicato il disco perduto ‘Summer Songs’

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Neil Young ha fatto un regalo di Natale a sorpresa ai suoi fan: è Summer Songs, un disco registrato nel 1987 e mai pubblicato.

Si tratta di otto tracce in cui Young ha suonato tutti gli strumenti, versioni di prova di canzoni che sono state inserite in altri suoi album. C’è anche un inedito, “Last of His Kind”, che Young ha suonato nel 1987 a Farm Aid.

«Credo che questo disco vi piacerà», ha detto agli iscritti ai Neil Young Archives, l’unico posto dove al momento si può ascoltare l’album.

Summer Songs arriva a poche settimane da Barn, il nuovo album di Young con i Crazy Horse, i cui temi sono stati notevolmente influenzati dal corso degli ultimi anni.