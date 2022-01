Noel Gallagher: in arrivo il nuovo album con gli High Flying Birds

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Noel Gallagher si lascia alle spalle il 2021 e guarda già al futuro. L’ex mente degli Oasis ha condiviso con i suoi fan un’anticipazione di quello che sarà il prossimo album dei suoi High Flying Birds, che dovrebbe arrivare nei negozi quest’anno.

Poco prima di Natale, Noel ha fatto sapere di aver finito la prima stesura delle canzoni che faranno parte del futuro album. Ha già condiviso la versione demo di una delle nuove canzoni, “Trying to find a World that’s been and gone: part 1”.

Il nuovo album di Noel Gallagher e dei suoi High Flying Birds dovrebbe uscire entro l’estate del 2022, probabilmente prima dei concerti che il prossimo giugno vedranno Noel nuovamente sul palco. Il cantautore ha annunciato per ora dieci date, tutte a giugno, nel Regno Unito.