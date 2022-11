Noel Gallagher torna con il nuovo singolo “Pretty Boy”.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Accompagnato dai suoi High Flying Birds, Noel Gallagher ha pubblicato “Pretty Boy”, la prima anticipazione del nuovo album in studio che uscirà il prossimo anno. La canzone segna l’inizio di un nuovo capitolo creativo, e . vede anche la partecipazione dell’amico e collaboratore Johnny Marr, chitarrista degli Smiths. Sulla canzone, l’artista racconta: “Questo nuovo brano è stato il primo che ho scritto e il primo che ho finito, quindi è giusto che sia il primo progetto che il pubblico può ascoltare. Un enorme plauso a Johnny Marr per aver aggiunto il suo tocco unico e speciale”.

In aprile del 2021, Noel Gallagher aveva rivelato di aver sfruttato il periodo del lockdown per scrivere le canzoni per il suo nuovo album. Poi, in gennaio, aveva condiviso con i suoi fan un’anticipazione di quello che sarà il suo prossimo lavoro con i suoi High Flying Birds.

Dopo la pubblicazione di questa prima traccia, non ci resta che aspettare il prossimo progetto discografico.