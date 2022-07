Red Hot Chili Peppers: in ottobre, arriva il nuovo album.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Red Hot Chili Peppers hanno confermato l’uscita del nuovo album dal titolo “Return of the Dream Canteen”, in uscita il 14 ottobre. E’ il loro secondo disco nel 2022, dopo “Unlimited Love” uscito ad aprile, che ha visto il ritorno del grande chitarrista John Frusciante e ha riacceso la fiamma dell’entusiasmo di molti fan.

Ecco come Anthony Kiedis e soci hanno definito il nuovo progetto: “Return of the Dream Canteen è tutto ciò che siamo e che abbiamo sempre sognato di essere. È pieno di roba. Realizzato con il sangue dei nostri cuori”.

Il nuovo capitolo discografico sarà anche il secondo album della band prodotto da Rick Rubin nel 2022, un altro grande ritorno.

Nel frattempo, I Red Hot Chili Peppers stanno proseguendo il loro live-tour che si concluderà ad Arlington, in Texas, domenica 18 settembre.