Simply Red: 5 live in Italia nel 2023

Dopo un 2022 intenso che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli in tutta Europa, i Simply Red annunciano una nuova serie di eventi estivi europei per il 2023 che li porterà ad esibirsi in 5 concerti anche in Italia.

Mick Hucknall, frontman del gruppo, spiega: “Io e la band non vediamo l’ora di tornare in Europa la prossima estate per esibirci per tutti voi. Questo tour è TUTTO incentrato sul groove!”.

Mick Hucknall è il cantautore e leader dei Simply Red fin dall’inizio, quando nel 1985 uscì il primo grande successo “Money’s Too Tight (to Mention)”. La formazione attuale della band è rimasta la stessa dal 2003, e in questo nuovo tour la potremo veder suonare tutti i grandi successi del gruppo.

Tra le 5 date previste per i concerti in Italia, non manca il Veneto: i Simply Red saranno infatti a Marostica il 3 luglio.