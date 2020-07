“Steel Wheels Live – Atlantic City, New Jersey”: il nuovo disco dal vivo dei Rolling Stones sarà sugli scaffali il 25 settembre

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I Rolling Stones rilasceranno un nuovo disco che farà rivivere il loro leggendario concerto del tour legato all’album “Steel Wheels” del dicembre 1989 alla convention Hall di Atlantic City, dove la band inglese è stata accompagnata da ospiti del calibro di Axl Rose e Eric Clapton. Il cofanetto sarà disponibile in formato cd, vinile e anche dvd dal 25 Settembre.

La tracklist riproduce fedelmente la scaletta originaria con brani celebri quali “Gimme Shelter”, “Brown Sugar”, “(I can’t get no) Satisfaction” e “You can’t always get what you want”.