Steve Lukather e Ringo Starr: in arrivo una nuova canzone

“Run to Me” è il frutto della collaborazione del chitarrista dei Toto, Steve Lukather e l’ex Beatle Ringo Starr. Il brano fa parte del nuovo capitolo da solista di Lukather.

La data della pubblicazione del disco non è ancora stata annunciata ma il chitarrista ha fatto sapere di aver registrato l’album in studio e dal vivo durante il lockdown. Il chitarrista dei Toto spiega che “Run to Me” è un brano “adatto al momento, un momento in cui tutti abbiamo bisogno di una canzone felice per un periodo non felice”.