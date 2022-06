Tiziano Ferro: è pronto il nuovo album, uscirà a novembre.

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tiziano Ferro ha appena finito “Il mondo è nostro”, il suo nuovo album che uscirà l’11 novembre 2022.

Sui social, il cantante ha pubblicato una foto di lui, probabilmente stanco, sdraiato sul sedile posteriore della sua auto e con il seggiolino di uno dei due figli accanto.

All’inizio dell’anno, Tiziano aveva già annunciato la pubblicazione del nuovo album, definito dal cantautore uno dei “dischi più complessi” della sua vita. Nei mesi successivi non aveva dato grandi informazioni in più sui social. D’altronde, come ha ammesso anche lui, “le cose potenti arrivano senza farsi troppo annunciare. E non le fermi”.

In attesa di consegnare il nuovo progetto, Tiziano ha augurato un’estate serena a tutti.