Furgone “salta giù” dal ponte e si rovescia sul canale. Elisoccorso per l’autista ferito

Grave incidente stradale con uscita autonoma di strada nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Sp 500 nel tratto di Brendola, già duro scenario di altri fatti di cronaca nel passato recente, con il conducente di un furgone a venire soccorso in codice rosso e con l’ausilio di un elicottero del Suem di Vicenza.

Allarma scattato al 118 alle 18.30 di ieri, quando un operatore dei vigili del fuoco che si stava recando al turno di lavoro serale ha avvistato un mezzo nel canale sottostante a un ponticello. Immediatamente, l’uomo ha prestato un primo soccorso all’autista intrappolato nell’abitacolo, in attesa del supporto dei colleghi subito avvertiti e dell’arrivo sul posto di una squadra medica d’emergenza.

Viste le condizioni di salute precarie della persona all’interno del furgone, rovesciatosi su una fiancata nel canale, si è deciso di richiedere anche l’intervento via cielo di un velivolo di soccorso rapido, rientrato poi al polo ospedaliero di Vicenza con a bordo il ferito grave nel frattempo stabilizzato si una porzione di campo dai colleghi giunti in ambulanza. Generalità e provenienza dell’uomo ricoverato con un urgenza al San Bortolo di Vicenza non sono stati per il momento resi noti.

Poco prima, la squadra di pompieri arrivata dal distaccamento del Bassovicentino di Lonigo aveva messo in sicurezza il mezzo danneggiato ed estratto il conducente dolorante ma a quanto pare rimasto cosciente. La Sp500 nel tratto interessato dall’incidente è rimasta bloccata durante le operazioni di soccorso fino al decollo dell’elicottero. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro, anche al fine di verificare il coinvolgimento di altri veicoli nella dinamica dell’uscita di strada, altrimenti dovuta a una distrazione, a un malore alla guida o a un guasto meccanico.