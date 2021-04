Guidatore di 89 anni estratto vivo dall’auto finita nella scarpata. Ferito ma “scampato”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Salvo complicazioni successive al ricovero, un anziano automobilista di 89 anni dovrebbe cavarsela solo con qualche ferita e contusione in seguito all’incidente pauroso di cui è stato vittima nel pomeriggio di oggi, sulle colline di Chiampo. Con un volo giù dal ciglio stradale per 6/8 metri secondo quanto si vede dalle immagini fornite dai vigili del fuoco intervenuti in suo soccorso.

A raggiungere il pensionato che era solo alla guida, in via Faedi, sono stati sia i soccorritori del Suem giunti dall’ospedale di Arzignano che una squadra di vigili del fuoco, vista la necessità di scendere lungo una scarpata sotto la strada, dove la Fiat Panda condotta dal quasi novantenne era rotolata a valle dopo la perdita di controllo del mezzo.

L’uomo, un chiampese che vive proprio nella zona, è stato raggiunto dagli operatori del 115 e aiutato a uscire dalle lamiere dell’utilitaria danneggiata. Infatti era rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo, con sportello bloccato e automobile in panne su una fiancata. Il veicolo fuori controllo si sarebbe ribaltata più volte su se stessa sul pendio, per poi venire rallentata da alcuni arbusti presenti sotto la via stradale fermandosi nell’erba e tra piccoli alberi. Decisiva la cintura di sicurezza, altrimenti non ci sarebbero state speranze di sopravvivenza per l’anziano, che è stato trasportato in codice giallo al polo sanitario dell’Ovest Vicentino.

Toccherà ai carabinieri della stazione locale capire i motivi dell’uscita di strada, avvenuta a metà pomeriggio, che si presume essere stata autonoma. Forse per una distrazione o un malessere passeggero. Una volta rimessosi in buone condizioni di salute, lo stesso 89enne sarà probabilmente interpellato per capire dalla sua stessa voce cosa sia accaduto. L’uomo rimane ricoverato in ospedale in attesa dello scioglimento della prognosi e probabilmente sotto osservazione per le prossime ore.