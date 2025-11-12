Aurora boreale nel vicentino, stasera si attende il bis

La notte scorsa l’aurora boreale è tornata a brillare nei cieli del vicentino e lo spettacolo potrebbe ripetersi questa sera.

“Attività solare pazzesca in queste ore, l’indice Kp è letteralmente alle stelle, attività che si manterrà tutto il giorno e anche stasera”, spiegano dal Marana Space Explorer Center, annunciando che lo spettacolo potrebbe ripetersi.

Tra l’11 e il 12 novembre infatti la Terra sarà colpita da due violente espulsioni di massa coronale (CME). I due flussi, secondo un modello della NOAA, si uniranno poco prima di raggiungere il nostro pianeta dando vita a una CME cannibale, in grado di scatenare una tempesta solare acuta.

“L’attività geomagnetica si sta mantenendo su valori elevatissimi, ora Kp7 – continuano – Stiamo attendendo la terza CME che potrebbe impattare sulla Terra a partire dalle ore 18:00”. Per osservare la meglio il fenomeno si consiglia di allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso recandosi possibilmente in collina o montagna, di osservare verso nord. L’orario indicato è tra le 18 e le 24, ma bisogna avere pazienza. Ci potrebbero anche essere momenti di pausa nel fenomeno, che poi potrebbe ripartire.

foto di Fabio Zarantonello

