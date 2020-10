In 35 in isolamento tra casi positivi e posti sotto sorveglianza. Tutti stanno bene

Anche nella città di Lonigo il trend di incremento dei casi di contagio al coronavirus tiene banco in questi primi giorni di autunno. A comunicare lo stato epidemiologico attuale che riguarda il comune leoniceno è stato il neo sindaco Pier Luigi Giacomello, nella mattinata di oggi, in modo da dare una comunicazione certificata e attenta alla popolazione locale, sulla base delle indicazioni offerte quotidianamente da Ulss 8 Berica.

I numeri a livello locale parlano di un aumento da 7 a 10 in una settimana riguardo ai casi di positività attualmente attivi, mentre sono salite a 25 le persone a stretto contatto con gli affetti dal Covid-19 per le quali il dipartimento di prevenzione di Vicenza ha disposto la sorveglianza sanitaria.

Una cifra che raddoppia quella precedente disponibile (erano 12) di 7 giorni fa, mostrando ancora una volta la necessità di circoscrivere il prima possibile nuovi focolai in avvio o singoli individui che hanno contratto il virus asiatico – ma dagli effetti a livello globale come noto – in diverse circostanze. Ma le notizie “positive”, stavolta da interpretare non in senso epidemiologico-sanitario, bensì riguardo all’assenza di situazioni gravi, non mancano secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale pubblicato a firma del sindaco.

“Purtroppo si conferma l’aumento dei casi positivi – spiega Giacomello – ed il fenomeno interessa anche il comune di Lonigo. Tutte le persone coinvolte sono nella loro abitazione, seguono le indicazioni ricevute e sono costantemente monitorate dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ulss 8 che ha già attivato tutte le azioni previste dai protocolli di sicurezza. La loro salute non desta in questo momento particolare preoccupazione e a loro va il nostro augurio di rapida guarigione”.

Come i colleghi che indossano la fascia tricolore da primo cittadino, anche il nuovo amministratore in capo alla comunità da oltre 16 mila abitanti raccomanda prudenza, rispetto delle regole di prevenzione e spirito civico. “Ricordiamo a tutti di mantenere un comportamento rispettoso delle regole previste contro la diffusione del coronavirus per poter così efficacemente far fronte alla ripresa dei contagi. Massima attenzione per il distanziamento fisico – conclude – l’igienizzazione frequente delle mani, l’uso delle mascherine e seguiamo sempre le indicazioni delle autorità sanitarie”.