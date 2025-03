Traffico interrotto per due giorni sulla linea Verona-Vicenza. Lavori (tecnologici) in corso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Rete Ferroviaria Italiana annuncia la prossima interruzione del traffico di treni su binari tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Vicenza, a partire dalle 13 di sabato 8 marzo e fino all’alba di lunedì 10 marzo.

I disagi temporanei agli utenti dei convogli sono giustificati dagli interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi a realizzazione della nuova linea per l’Alta Velocità e l’Alta Capacità sul tratto Verona/Padova. La previsione sulla durata dei lavori è di 40 ore in questa tranche, a cui ne seguiranno altre nei mesi di aprile, agosto e novembre 2025.

Più in particolare, tra Verona Porta Vescovo e San Martino Buon Albergo saranno posati i cunicoli per l’alloggiamento dei cavi per l’Alta Velocità effettuate attività di attrezzaggio tecnologico e montati nuovi tratti di barriere antirumore. A Lonigo verrà realizzata una paratia di micropali in corrispondenza del nuovo Fabbricato Viaggiatori, mentre tra Montebello e Altavilla-Tavernelle proseguiranno le attività di attrezzaggio tecnologico, la posa delle canalette idrauliche e delle barriere antirumore, oltre alla costruzione di una paratia di micropali.

Altri interventi cadenzati in diversi periodi sono stati completati nel corso dell’estate 2024. Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria, servizi sostitutivi e sui treni interessati sono disponibili sul sito di Rfi, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.