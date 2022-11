Auto si schianta su un platano alla Ghisa. Gravissima una bambina di sei anni, ferita la madre

Una bambina vicentina di soli sei anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale di Verona dopo un drammatico incidente avvenuto in località Ghisa di Montecchio Maggiore, poco dopo le ore 15 di oggi, giovedì 24 novembre.

L’auto sulla quale era a bordo, guidata dalla madre, si è schiantata addosso a un platano. L’impatto è stato violentissimo:le condizioni della piccola son apparse subito molto gravi, tanto che il Suem 118, allertato da automobilisti in transito, ha fatto intervenire l’elicottero di Verona Emergenza, che dopo aver stabilizzato la bambina l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale Borgo Trento di Verona. Ferita anche la madre, ma in modo meno grave.

Mamma e figlia, che erano a bordo di un’utilitaria, sono residenti a Trissino. In corso di accertamento le cause dell’incidente, avvenuto sul rettilineo che collega Trissino all’abitato di Montecchio Maggiore. La strada è rimasta chiusa a lungo, con forti disagi al traffico. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri e dalla polizia locale “Dei Castelli” che hanno anche regolato la viabilità: la strada è stata chiusa al traffico e ha riaperto solo alle 17.