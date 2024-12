Cade in casa a Natale e rimane bloccato a terra per 48 ore. Salvato da vicini e agenti

Decisiva è stata la segnalazione effettuata dai vicini di casa alla sede di Polizia locale dei Castelli, così come il tempestivo intervento congiunto degli agenti e dei vigili del fuoco, al fine di prestare soccorso a un 64enne di Alte Ceccato, infortunatosi dopo una caduta nel suo appartamento senza possibilità di chiedere aiuto in maniera autonoma.

Incidente domestico che sarebbe avvenuto nel giorno di feste del Natale scorso, e che ha comportato la completa immobilità dell’inquilini dell’alloggio. Trovato inerme sul pavimento da chi ha forzato l’ingresso per accedere allo stabile nel pomeriggio di venerdì, in stato di semi incoscienza e dolorante dopo 48 ore circa di sofferenza.

L’uomo, la cui identità viene mantenuta sotto riserbo, non rispondeva al telefono personale né alle citofonate da parte degli stessi vicini di appartamento – siamo qui in via Verdi ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore – che di conseguenza hanno sospettato che qualcosa di brutto potesse essere accaduto. Il malcapitato, dopo essersi ripreso in parte, ha riferito ai soccorritori di essere caduto accidentalmente un paio di giorni prima e di non essere più riuscito a rialzarsi o a chiedere aiuto. La Polizia Locale ha richiesto l’intervento del personale medico del 118, che ha prestato le prime cure sul posto prima del trasporto in ambulanza al pronto soccorso di Arzignano, in codice giallo. Fortunatamente, l’uomo non è in pericolo di vita.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise, che ha espresso gratitudine per l’operato della Polizia Locale dei Castelli e il senso civico dei residenti: “L’attenzione dei vicini e il pronto intervento dei nostri agenti hanno evitato conseguenze potenzialmente drammatiche. Questa vicenda, per fortuna a lieto fine, dimostra l’importanza della collaborazione tra cittadini, che considero le prime sentinelle sul territorio, e istituzioni, con l’obiettivo di garantire sicurezza, benessere e vicinanza a tutta la nostra comunità”.