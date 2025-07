Camion betoniera urta anziana con la bici: 79enne ricoverata in condizioni critiche

Drammatico incidente alle 11.30 di martedì lungo la Sr11 ad Alte Ceccato, nel Comune di Montecchio Maggiore, con coinvolti una bicicletta e un camion edile di tipo betoniera con i rispettivi conducenti. I soccorsi sono stati attivati in regime di massima urgenza dal 118 di Vicenza inviando sul posto un’ambulanza in soccorso di una 79enne, raccolta in strada in vita ma condizioni di salute compromesse.

Pare che la pensionata vicentina, residente poco lontano allo scenario dell’investimento, stesse attraversando la carreggiata, forse a piedi sorreggendo la bicicletta, al momento della collisione.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’attraversamento ciclopedonale a chiamata, situato tra via Tecchio e via Mascagni. Secondo una prima ricostruzione, in corso di accertamento da parte della Polizia Locale dei Castelli, la betoniera condotta da B.E., 46 anni, residente a Cornedo, stava percorrendo la strada regionale in direzione Verona quando, all’altezza dell’attraversamento, ha investito l’anziana, C.E., 79 anni, residente a Montecchio. La ciclista si trovava sulle strisce ciclopedonali al momento dell’impatto e sarà oggetto di approfondimenti verificare se il semaforo a chiamata fosse stato attivato correttamente.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, che hanno ridotto la corsia di marcia per consentire le operazioni di soccorso ed effettuare i rilievi. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza da un’ambulanza del Suem 118. Il mezzo pesante e il velocipede sono stati posti sotto sequestro e, stante la gravità delle lesioni riportate dalla donna, è stato informato il magistrato di turno, con le indagini ora in corso per chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità nell’accaduto.