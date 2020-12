Esce dall’autostrada A4 in monopattino, con stile. Incredibile a Montecchio (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Non è da credere” dice con stupore in un italiano stentato l’autotrasportatore che ha ripreso la scena, tra l’altro lui in prima persona contravvenendo al codice della strada con lo smartphone in mano. Ma il tema centrale è quello di un “pazzo” quanto disinvolto utente dell’autostrada A4, uscito dal casello di Montecchio Maggiore a bordo – si fa per dire – di un monopattino elettrico.

Un fatto che oltre a sorprendere fa davvero sorridere, certo, ma dopo le legittime risate anche riflettere vista l’evidente pericolosità del gesto, che di legittimo non ha nulla. Come noto, infatti, l’accesso alla rete autostradale è interdetto a veicoli non a motore e con cilindrata inferiore ai 150 cc, monopattini di ultima generazione compresi.

A quanto pare il bizzarro protagonista della vicenda non ne era affatto al corrente, sfidando non solo il maltempo di ieri sera ma anche i “bisonti” della strada e gli automobilisti in transito lungo il tracciato della A4 Milano Venezia, e uscendo allo svincolo castellano. Almeno su un aspetto, il personaggio in questione, è stato previdente: indossava una gilet catarifrangente ad alta visibilità, oltre uno zaino in spalla.

L’identità del protagonista della vicenda non è ancora nota, nè la provenienza, ma di sicuro si tratta di qualcuno che risiede nella zona dell’Ovest Vicentino visto il particolare mezzo di trasporto utilizzato per lo spostamento. Forse un operaio di qualche ditta locale che, magari attardatosi, ha scelto la via più breve e diretta per tornare a casa. Anche se rimane un mistero da dove abbia avuto accesso libero, e come mai nessun altro abbia segnalato l’intruso su monopattino alla polizia stradale. In piedi in perfetto equilibrio anche nell’aggirare la transenna, senza badare al fatto di mettere a rischio l’incolumità propria e anche altrui, di commettere un illecito e, infine, “dimenticandosi” pure di pagare il ticket all’uscita dal casello.