Gira in zona scuole ubriaco fradicio: tasso alcolemico sei volte oltre il limite. Denunciato 50enne

Intorno alle 12.30 di venerdì scorso, 6 febbraio, una pattuglia della Polizia Locale dei Castelli ha fermato un autocarro Ford tra via Veneto e via Liguria in zona San Vitale a Montecchio Maggiore, area caratterizzata dalla presenza di diversi istituti scolastici. Dopo un primo tentativo di sottrarsi al controllo e un breve inseguimento, il conducente del mezzo – poi identificato in V.C., 50 anni, residente in città – è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Nel corso delle verifiche gli operatori hanno riscontrato evidenti sintomi di alterazione dovuti alla probabile assunzione di alcol. Sospetti poi confermati dall’esito del test dell’etilometro: l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,05 grammi per litro, oltre sei volte il limite consentito per la guida. Per questo motivo è stato denunciato all’autoirtà giudiziaria per guida in stato di ebbrezza nella fattispecie più grave prevista dal Codice della Strada. È scattato inoltre il ritiro immediato della patente di guida, con una sospensione prevista da uno a due anni, e il sequestro del veicolo ai fini della successiva confisca. Oltre alla denuncia penale, al conducente sono anche state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 1.900 euro.

