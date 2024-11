Nuove deleghe ai consiglieri comunali. Parise: “Rafforziamo la squadra mministrativa”

Il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise, ha assegnato nuove deleghe a cinque consiglieri comunali per rispondere in modo sempre più efficace e tempestivo alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è di affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le necessità della comunità, oltre a promuovere un più ampio coinvolgimento della maggioranza in Consiglio comunale tramite l’affidamento di incarichi operativi. Con l’assegnazione di queste materie, tramite decreto del sindaco, ogni consigliere contribuirà attivamente a supportare il primo cittadino e gli assessori, affrontando e approfondendo diverse tematiche di interesse locale.

Pierantonio Castegnaro ha ricevuto l’incarico di curare i rapporti con il Gruppo Solidarietà e con il Gruppo Cinema S. Pietro, puntando a potenziare la collaborazione con le associazioni locali che operano a sostegno della comunità e della cultura. Alla consigliera Raffaella Mazzocco è stata affidata l’organizzazione della raccolta alimentare comunale, supportando così le iniziative di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità a favore delle famiglie in difficoltà.

La consigliera Gabriella Meggiolaro ha ricevuto la delega al progetto del turismo diffuso, con l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione del territorio e delle sue attrattive. La consigliera Mariacristina Povolo si occuperà della gestione dei rapporti con i Comuni gemellati e dell’organizzazione di eventi collegati ai gemellaggi, per rafforzare i legami istituzionali e culturali con le città amiche di Montecchio Maggiore. Infine, il consigliere Andrea Paolo Ronzan seguirà la gestione dei rapporti con i commercianti che operano nel mercato settimanale del venerdì, favorendo il dialogo e la risoluzione delle problematiche specifiche degli esercenti ambulanti.

“Ho affidato queste deleghe basandomi sulle singole competenze, sulle esperienze pregresse e in base alla disponibilità di ciascun consigliere comunale, ai quali va il mio ringraziamento. Questa riorganizzazione ci permette di essere ancora più vicini ai cittadini e di rispondere con tempestività alle loro richieste” ha dichiarato il sindaco Silvio Parise. “L’impegno condiviso di tutti i membri della nostra amministrazione è fondamentale per affrontare le sfide crescenti e per garantire che ognuno possa sentirsi ascoltato e rappresentato”.

“Questa nuova assegnazione di deleghe ai consiglieri comunali è una dimostrazione concreta del nostro impegno nel coinvolgere tutta la maggioranza”, ha evidenziato il vicesindaco Gianfranco Trapula. “Fare squadra è importante per arrivare a un presidio capillare sul territorio e intervenire con maggiore efficacia nei settori strategici”.