Rifiuta il controllo da parte dei carabinieri nel supermercato. Arrestato dopo gli spintoni

Passa parte del pomeriggio di domenica al supermercato ma, alla vista di una coppia di carabinieri, va in escandescenza e la combina grossa, spintonandoli con decisione. Nessuno si è fatto male sul piano fisico ma l’atteggiamento poco collaborativo, per usare un eufemismo, e in seguito aggressivo di un cittadino straniero gli è valso una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Con inoltre l’immediato arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno, in flagranza di reato. Il fatto si riferisce a ieri ed è avvenuto in territorio di Montecchio Maggiore, ad Alte Ceccato all’interno del punto vendita “G.B. Ramonda Alimentari” in via Nogara, comunque estraneo all’episodio. Non risultano furti o altri illeciti commessi nel contesto illustrato dall’extracomunitario di origini africane.

L’uomo posto sotto custodia dal pomeriggio di ieri è stato in seguito identificato in un cittadino del Ghana, regolare in Italia e di 48 anni di età. Alla richiesta di informazioni inoltrata dai militari della tenenza di Montecchio Maggiore l’uomo ha mal reagito, assumendo un atteggiamento di aggressività sia nelle parole che poi nei fatti, tentando la fuga dopo aver spintonato con vigoria gli operatori dell’Arma impegnati in un servizio di controllo del territorio.

Il 48enne, le cui generalità non sono state rese note, è stato così immobilizzato e preso in consegna dalla stessa pattuglia, per poi essere trasportato in una cella di sicurezza di Montecchio Maggiore in attesa del processo per direttissima in programma in queste ore (previa disponibilità di uno dei giudici del Tribunale di Vicenza). Rischia una condanna da 6 mesi a 5 anni secondo il codice penale, anche se difficilmente l’atto illecito accertato varrà l’effettiva carcerazione nei suoi confronti.