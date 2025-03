Scontro fra due auto: ferite le due donne alla guida dei veicoli

Incidente stradale poco prima delle 13 di oggi, lunedì 10 marzo, a Montecchio Maggiore: due donne sono rimaste ferite in modo non grave.

I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale VI in via Dottor Vittorio Lombardi per lo scontro tra due auto: le due donne ferite sono le conducenti delle due vetture.

La squadra dei vigili del fuoco giunta da Arzignano, ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto l’automobilista alla guida di una Fiat 500, che è stata presa in cura dai sanitari del Suem come anche l’altra donna. Le due ferite, fortunatamente lievi, sono state trasferite in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.