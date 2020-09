Sala consiliare a disposizione (e gratuita) per la discussione della tesi di laurea on line

Gli studenti universitari arzignanesi avranno a disposizione una cornice “solenne” come scenario alle loro spalle, in videoconferenza, per il giorno altrettanto importante della loro laurea. L’idea, anche se non originale in senso assoluto, viene dalla città del Grifo, una delle prime in Veneto a renderla concreta. Proprio da dove è stata ufficializzata ieri l’iniziativa proposta dall’attuale amministrazione.

Una novità che permetterà ai laureandi della zona di usufruire degli scranni della Sala Consiliare in Municipio, in orario diurno in cui solitamente i locali preposti alla vita amministrativa rimangono liberi. Proprio da lì potranno dare corso della discussione della tesi, con la presenza di un numero ristretto di persone.

Una cornice istituzionale, appunto, che conferirà ancora maggior solennità al momento rituale che sancisce la fine degli studi accademici per gli apprendisti dottori nei vari percorsi di studi post scuole superiori. Risolvendo anche il problema logistico per qualcuno di essi, costretto a cercare postazioni di fortuna immerse nel silenzio o, in tempi di emergenza sanitaria, rassegnato a rintanarsi nella cameretta di casa. Come noto, infatti, dal lockdown in poi le proclamazioni di laurea avvengono da remoto, utilizzando la modalità della videoconferenza tra docenti universitari e candidati. Lo scenario della Sala consiliare cittadina, almeno, restituisce un pizzico di quel fascino giustamente dovuto a un giorno speciale dopo gli anni di “studio matto e disperatissimo”, per dirla in leopardiana memoria.

Per accedere a questa opportunità, totalmente a titolo gratuito, basterà contattare la segreteria del Comune via mail o telefonicamente, prenotando lo spazio almeno 15 giorni prima dell’evento. Potranno accedere anche familiari stretti e amici più intimi, secondo la capienza sancita dal regolamento e previa accettazione di tutte le misure di sicurezza anti contagio, quali mascherine di protezione, misurazione della temperatura con termoscanner e distanziamento interpersonale. Sarà ovviamente fornita la connessione internet e anche l’uso del monitor in dotazione alle sedute pubbliche. Poi tutti a festeggiare come da tradizione, dopo la proclamazione. Stavolta al di fuori del portone e senza eccessi, magari dopo le congratulazioni ricevute da parte del personale del Comune.

“L’amministrazione comunale, affinché i laureandi residenti ad Arzignano possano discutere la tesi, come conclusione del percorso di studi e, contestualmente, valorizzare questo avvenimento con la partecipazione di familiari e amici, intende mettere a disposizione la Sala consiliare agli studenti che ne faranno richiesta per la discussione in modalità telematica. Tale possibilità sarà garantita per tutto il perdurare dello stato emergenziale e, comunque, sino alla ripresa di tali cerimonie presso le sedi dei singoli atenei”.