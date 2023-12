Anziano di 87 anni scivola nel bosco mentre fa legna col figlio. Salvato dai pompieri

Si trova ricoverato nell’ospedale di Arzignano dalla tarda mattinata di oggi il pensionato di 87 anni di età soccorso alle 10 dai vigili del fuoco specializzati nelle tecniche di recupero di persone ferite, facenti parte del nucleo speleo-fluviale del 115. L’anziano, scivolato in un dirupo di un bosco di media montagna in territorio di San Pietro Mussolino, si era ferito in più parti del corpo per le contusioni riportate nella caduta, senza alcuna possibilità di poter risalire in autonomia.

L’allarme è scattato alle 10.10, dopo che il figlio dell’infortunato ha effettuato la telefonata al numero di emergenza 118. Si trovava con lui al momento dell’incidente boschivo, mentre entrambi erano intenti a tagliare e raccogliere legna utile per il riscaldamento domestico.

I primi ad intervenire sul posto, nella folta vegetazione nelle vicinanze di via Massanghella, sono stati i pompieri giunti dal distaccamento di Arzignano, seguiti dalla squadra sanitaria d’emergenza del Suem. Il pensionato ottantasettenne aveva perso un appiglio, andando a ruzzolare dal pendio per 10-12 metri. Una volta raggiunto dal figlio, che lo ha confortato in attesa di aiuto, è stato stabilizzato dal personale dei VDF e adagiato su una speciale barella toboga per il recupero.

L’anziano contuso, comunque sempre cosciente, avrebbe riportato politraumi sul corpo, ed è stato ricoverato in ospedale in ambulanza per verificare eventuali lesioni interne per forza di cose rimaste occulte alla prima visita esterna da parte del medico d’emergenza. Solo dopo gli accertamenti potrà essere stilata l’eventuale prognosi di guarigione.