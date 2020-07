Ipab di Meledo, il Comune stanzia un contributo extra post Covid e copre le spese Tari

La casa di riposo Ipab intitolata al suo benefattore Cav. Giovanni Bisognin, sita in località Meledo, dopo aver pagato una tributo pesante all’epidemia di Covid-19 – 40 le persone contagiate, di cui 12 vittime del coronavirus – ha saputo ripartire e rinascere una volta smaltiti gli effetti dell’incubo. A sostenere la struttura per la terza età e per situazioni di sisabilità in questa fase delicata è il comune di Sarego con una contributo concreto di 15 mila euro, oltre ad accollarsi interamente la tariffa annuale per la raccolta dei rifiuti pari a 5.780 euro.

Ventimila euro in tutto che la collettività seraticense, rappresentata dall’amministrazione comunale, fa confluire nelle casse della storica casa di riposo della frazione, inaugurata oltre un secolo fa, nel 1906. A beneficiare delle variazioni di bilancio, oltre all’Ipab, anche alcune attività produttive della zona e famiglie in difficoltà conclamata.

L’obiettivo è ovviamente fornire un aiuto concreto, una sorta di “ristoro” alle spese extra che il centro di servizi per anziani ha dovuto affrontare in virtù dell’emergenza sanitaria. Dalla fornitura di disposizioni di protezione imprevista ai prodotti per l’igienizzazione personale e la sanificazione degli ambienti e altra strumentazione necessaria acquistata per far fronte alla pandemia. L’istituto”Bisognin” ha pagato un dazio alto alla malattia che ha messo in ginocchio il mondo intero, ma è tornata ora alla quotidianità dell’assistenza a circa 120 ospiti dopo essersi “liberata” del virus dallo scorso mese di maggio.

La stretta collaborazione tra l’ente sociale no profit e l’ente locale di base risulta frutto di una reciproca conoscenza in atto ormai e consolidata da molti anni, visto che tra l’altro proprio il Comune attinge al servizio di assistenza domiciliare e di consegna pasti a domicilio. “Ci è sembrato un atto doveroso attivare questo aiuto – spiega il sindaco di Sarego, Roberto Castiglion – visto il periodo difficile affrontato dall’ Ipab Bisognin durante il lockdown per il Covid-19. Le spese extra da sostenere sono state molte tra sanificazioni, strumenti di protezione per i dipendenti e adeguamenti vari alle nuove normative”.

L'IPAB G. Bisognin di Meledo di Sarego ha bisogno dell'aiuto della Comunità per l'acquisto di strumenti e dispositivi di protezione per effettuare le necessarie sanificazioni e per far fronte all'emergenza COVID. Se puoi, aiuta l'IPAB anche tu con una donazione. Il conto corrente è intestato a:I.P.A.B. Bisognin Servizi Socio AssistenzialiIBAN: IT 19 T 01030 60520 000 00140 2775Monti dei Paschi di Siena filiale di Montebello Vicentino Pubblicato da Comune di Sarego su Mercoledì 15 aprile 2020

La variazione di bilancio approvata in Consiglio Comunale ha riservato alcune importanti agevolazioni a sostegno della cittadinanza, in particolare di famiglie in difficoltà segnalate dai servizi sociali, aumentando (di 5 mila euro) il fondo destinato alla copertura in quota della tassa rifiuta per i nuclei indicati. Su questo piano l’ente pubblico ha voluto fornire infine un aiuto concreto anche alle attività produttive riducendo del 50% la Tari, grazie allo stanziamento totale di 35.500 euro.