A fuoco il tetto: vigili del fuoco evitano l’espansione del rogo

Paura nel primo pomeriggio in centro ad Asiago. Alle 14 di oggi, domenica 23 novembre, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in via Giacomo Matteotti per l’incendio di un tetto.

Sul posto sono accorse squadre provenienti da ben quattro distaccamenti: Asiago, Bassano del Grappa, Vicenza e Thiene.

Con quattro autobotti, due autopompe e un’autoscala, hanno lavorato con difficoltà per limitare l’estensione dell’incendio alla metà del tetto, utilizzando anche una motosega per tagliare le parti infiammate e prevenire la propagazione.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Le cause delle fiamme sono attualmente al vaglio dei tecnici competenti. Sono intervenuti sul posto per garantire la sicurezza anche i carabinieri di Thiene. Le operazioni sono tutt’ora in corso.

