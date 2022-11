Fioccate intense di neve sulle montagne vicentine, pioggia battente in pianura

Come da previsioni del tempo è apparsa anche la prima neve “consistente” sulle montagne vicentine, in quota mille metri e più su, andando a imbiancare vette e valli delle Piccole Dolomiti, dell’Altopiano di Asiago e anche il Monte Grappa. Registrata già nel corso del primo pomeriggio di martedì varie decine di centimetri abbondante – destinata a salire oltre il mezzo metro almeno – di coltre bianca su località montane in quota più frequentate dagli appassionati di sci.

Come sul Monte Verena, e nei rifugi alpini del Veneto e del Trentino, dove qui ma anche altrove sono spuntati i primi “gatti delle nevi” per favorire gli spostamenti. Neve soffice e in “caduta libera” e con vento forte che si vede anche a Campogrosso (territorio di Recoaro) e Pian delle Fugazze sul Pasubio, come segnala il portale specializzato Piccole Dolomiti Sport, e in Vallarsa

I primi fiocchi nelle aree di montagna in quota sopra i 1.500 metri avevano cominciato a scendere già nella serata di lunedì, ma è stato a partire da stamattina che le nevicate hanno avanzato in intensità, coprendo di bianco le montagne vicentine e “bagnando” le zone di pianura con la pioggia, tra cui la città capoluogo Vicenza e il suo hinterland con pioggia battente a partire dal pomeriggio. Lo stesso vale per la seconda comunità più popolosa della provincia, con i bassanesi ad ammirare la cima del Monte Grappa imbiancata, così come mostrano varie immagini sulla pagina di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa.