Incidente sull’Altopiano: scontro tra auto, una si ribalta: donna soccorsa dai vigili del fuoco

Violenta collisione tra vetture lungo una via di comunicazione tra i boschi dell’Altopiano di Asiago stamattina, con due Fiat Punto quasi identiche a scontrarsi con sbalzo fuori strada dopo l’impatto frontale, tanto da fare schizzare uno dei due veicoli sotto il fondo stradale e ribaltarsi sul tettuccio.

Alla guida dei due veicoli, stamattina intorno alle 10.30 in via Martiri di Granezza, c’erano due donne come conducenti. Uno tra loro, alla guida della Punto finita nel prato a lto della strada, è rimasta ferite in maniera seria,

A soccorrerla sono stati anche i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Asiago, che si sono occupati in primo luogo di mettere in sicurezza l’auto e prevenire altri pericoli viste le condizioni dei veicoli incidentati. Nel frattempo la conducente della vettura capovolta veniva affidata e assistita dal personale sanitario del Suem. Dopo le prime cure sul posto, la stessa è stata stabilizzata e trasferita in ospedale. Sostanzialmente illesa, invece, l’altra donna coinvolta nello scontro accidentale di stamane.

La dinamica dello scontro tra le due auto, che percorrevano sensi di marcia opposti, risulta al vaglio delle forze dell’ordine intervenute ad Asiago dopo la segnalazione dell’incidente. Facile pensare a una possibile distrazione da parte di una delle due automobiliste, salvo sortiscano in un secondo momento altre ipotesi, come ad esempio l’attraversamento di un animale selvatico oppure un malessere alla guida.