Kaberlaba, cade in mountain bike e sbatte la faccia: grave ciclista 55enne

Brutto infortunio nei pressi di Malga Kaberlaba, ad Asiago, poco prima delle 17 di questo pomeriggio, lunedì 12 agosto, lungo la pista da moutain bike: un ciclista si è ferito gravemente ed è ora ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato portato in elicottero.

L’uomo, un 55enne di Como, era in compagnia del figlio quindicenne: i due stavano percorrendo una pista del Bike park di Kaberlaba quando a un centinaio di metri dal punto di arrivo il padre ha perso l’equilibrio in bici e cadendo tra i sassi ha sbattuto con violenza la faccia a terra.

Il 55enne è stato raggiunto dal personale dell’ambulanza del Suem 118 dell’ospedale di Asiago, che gli ha prestato le prime cure urgenti, e da una squadra del Soccorso alpino di Asiago, pronta a dare supporto dopo essere stata attivata poco prima delle 17. Preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso Emergenza, sopraggiunti nel frattempo, è stato trasportato in barella all’eliambulanza atterrata alla base della pista, caricato a bordo e portato all’ospedale di Vicenza in codice rosso, per il forte trauma facciale riportato. Il ciclista, intubato, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata.