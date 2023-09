Ciclista si infortuna in Altopiano: intervento dell’elisoccorso a Campo Gallina

Verso le 13.30 il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato dalla Centrale del 118, in linea con due escursionisti che si erano imbattuti in una ciclista infortunata a terra. La 60enne di Costabissara, che era partita in bici da Gallio, arrivata nella zona di Campo Gallina (Lusiana) era caduta a terra.

In stato confusionale, aveva riportato botte e contusioni. Raggiunta da una squadra in fuoristrada e dall’equipe medica e tecnico di elisoccorso di Verona emergenza, atterrati nelle vicinanze, alla donna sono state prestate le prime cure. Imbarellata, è stata trasferita nell’eliambulanza decollata in direzione dell’ospedale.