Perde i sensi nel bosco dopo essere stato colpito da una pianta. Soccorso un boscaiolo

Chiamata d’emergenza ieri pomeriggio sull’Altopiano dei 7 Comuni per il Soccorso alpino di Asiago, con una squadra richiesta in territorio di Lusiana Conco per prestare aiuto a un boscaiolo ferito. L’uomo, un 61enne del posto, si trovava da solo nel bosco vicino a casa per “far legna”, quando è stato vittima di un incidente, colpito da una pianta su cui stava completando l’operazione dei taglio.

Erano circa le 16 di mercoledì, ma l’allarme sarebbe scattato a distanza di qualche decina di minuti: il colpo subito, infatti, aveva fatto perdere temporaneamente i sensi al 61enne, con impatto del tronco sul busto e il successivo sbalzo. A comporre il numero d’emergenza del 118 è stato un familiare di G.P. – queste le iniziali del malcapitato taglialegna -, avvertito dallo stesso che per fortuna aveva con sé il telefono mobile.

Un forte colpo, quello subito al capo probabilmente sbattendo a terra, tanto da rimanere per un tempo indeterminabile privo di conoscenza a terra, lamentando una volta destatosi dolori al torace e alla testa. La squadra di soccorso del Cnsas Veneto lo ha raggiunto nella fitta boscaglia, in una zona piuttosto impervia nelle vicinanze del cimitero cittadino di Lusiana, prendendosi cura di lui in attesa dell’arrivo di un’ambulanza del Suem 118.

Gli stessi specialisti del soccorso in quota lo hanno prima stabilizzato sul posto e, vista la pendenza, caricato sulla lettiga portantina per poi calarlo con le corde per circa 500 metri fino alla strada sottostante. Ad attenderle il boscaiolo c’era l’èquipe medica, partita poi in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa dove il 61enne si trova ricoverato da ieri sotto osservazione e per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.