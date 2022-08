Giallo attorno al felino di grossa taglia che si aggira per il Brenta: il Comune: “Non andate in quella zona”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Qualcuno non lo prende sul serio, altri si, fatto sta di fatto che a Cartigliano ne parlano tutti: due distinte segnalazioni indicano in zona Cave, sul fiume Brenta, la presenza di quello che pare un grande felino dal pelo scuro e raso.

La prima segnalazione giunta in Comune, conferma il vicesindaco e assessore all’ambiente Giuseppe Orazio Andriollo, risale alla scorsa settimana: una donna a spasso con il proprio cane ha raccontato di essersi imbattuta in un felino nero di grossa taglia, che ha fatto abbaiare anche il suo cane.

Lì per lì l’amministrazione comunale ha registrato ma preso con cautela la segnalazione. Ieri però di avvistamenti, nella stessa zona, ce n’è stato un secondo, questa volta a vedere l’animale sarebbe stato un cittadino di un paese limitrofo, che in passeggiata con il proprio cane, ha visto un grosso felino a pelo corto che avrebbe intimorito il suo cane tanto da farlo fuggire. A questo punto all’amministrazione comunale, pur non sapendo bene di che animale possa trattarsi, non è restato che prendere sul serio la faccendo, pur senza creare allarmismi, e avvertire le autorità preposte (ossia i carabinieri forestali) e i cittadini, invitati via Whatsapp ad evitare la zona, soprattutto all’imbrunire. La notizia è stata poi ripresa dal gruppo Facebook “Cartigliano senza censura”.

L’amministrazione ieri dopo la seconda segnalazioni ha anche interpellato il Parco faunistico Cappeller, che si trova poco lontano, ipotizzando che si potesse trattare di un animale fuggito dalla loro struttura. Qui però non si segnala nessuna bestia che manchi all’appello. In attesa di qualche immagine o di altri avvistamenti, la polizia provinciale sta tenendo monitorata la zona.