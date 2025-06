Dopo Morselli sarà Toso, primario a Santorso, il direttore pro tempore di oculistica

Dopo la prematura scomparsa, il mese scorso, della direttrice, l’apprezzata Simonetta Morselli, l’Ulss 7 Pedemontana ha già pubblicato il bando per la nomina del nuovo primario della direzione dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica dell’ospedale San Bassiano. Nel frattempo la carica è stata assunta temporaneamente, in qualità di facente funzione, da Antonio Toso, che dal 2019 ricopre l’incarico di direttore dell’Oculistica dell’Ospedale Alto Vicentino-Santorso.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove con il massimo dei voti ha conseguito anche la specializzazione in Oftalmologia, Toso è veneziano di origini ma residente da anni a Bassano del Grappa. Presso l’ospedale San Bassiano ha infatti lavorato dal 2000 fino alla sua nomina alla guida dell’Oculistica di Santorso, ma ha continuato a operare spesso anche al San Bassiano nell’ambito della forte sinergia tra i due reparti che è stata costruita negli ultimi anni proprio grazie alla stretta collaborazione tra il dottor Toso e la dottoressa Morselli.

“Con la dolorosa scomparsa della collega Morselli – commenta Toso – abbiamo perso tutti una professionista di alta competenza dotata di grande umanità e gentilezza, doti riconosciute dalla stragrande maggioranza dei pazienti da lei seguiti e curati. Personalmente ho perso una grande amica con la quale, oltre ad aver collaborato proficuamente in questi ultimi 17 anni, ho condiviso grandi soddisfazioni professionali. Abbiamo percorso assieme una tratto della nostra carriera aiutandoci a vicenda, al solo fine di offrire il meglio ai pazienti di questo territorio, e nella ricerca di un costante miglioramento delle nostre competenze e capacità di medici chirurghi”.

Nel corso della sua carriera, Toso si è specializzato in particolare nella chirurgia vitreoretinica, ma anche nel trattamento chirurgico delle patologie corneali, dello strabismo, della cataratta congenita pediatrica e del glaucoma. Tra le sue esperienze, anche un periodo di studio sulle tecniche innovative nella chirurgia vitreoretinica presso tre centri di eccellenza europei, in Germania, Belgio e Spagna. Nel corso degli anni ha avuto modo di partecipare a 326 eventi scientifici (corsi, convegni e congressi) di cui 115 come relatore o docente (27 come relatore/docente in convegni internazionali in lingua inglese in Europa e Stati Uniti). È inoltre autore di più di 40 pubblicazioni scientifiche, 26 delle quali su riviste internazionali.