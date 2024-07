Olimpiadi… concluse: ma sono quelle dei matematici junior. Medaglia d’oro a un bassanese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

C’è già una medaglia vicentina alle Olimpiadi, ma attenzioni che in questo (benaugurante) caso il tema è la matematica. Mentre iniziano proprio oggi i Giochi di Parigi 2024 per la sfera dello sport, si sono conclusi invece a qualche centinaio di chilometri quelli dedicati agli studenti di tutto il mondo abili a “maneggiare” i numeri e l’attitudine a risolvere complicati problemi. Con gli scolari italiani delle superiori sempre ai vertici e uno fra questi, studente del Liceo Da Ponte di Bassano del Grappa, addirittura ad eccellere.

Si tratta di Enrico Zonta cittadino di Rosà che, alla seconda partecipazione personale agli Imo – l’acronimo di International Mathematical Olympiad – ha potuto da poco migliorare il prestigioso metallo conquistato nel 2023 (allora in Giappone), riportando a casa in Veneto una medaglia d’oro a Bath, nel regno Unito, con il 47° posto a pari merito con altri giovani. E primo tra i sei connazionali.

Portando prestigio all’istituto superiore oltre che al team italiano, che ha portato a casa in tutto 6 medaglie schierando altrettanti ragazzi e ragazze che hanno messo alla prova non solo la loro intelligenza applicata alla matematica, ma anche altre qualità. A giungere alla fase finale mondiale, dopo le selezioni regionali e nazionali, erano 609 studenti provenienti da 108 nazioni. Da ricordare che i vari “colori” o meglio dire materiali dei riconoscimenti, diversamente dai criteri olimpici sportivi, rappresentano il raggiungimento di uno standard di punteggio e non una classifica in graduatoria singola. Gli “ori” assegnati sono stati ben 59, a chi ha superato la soglia dei 29 punti (su 42). Il 1° in assoluto nelle prove quindi individuali è stato un cinese, Haojia Shi, 16 anni, che ha bissato il successo. A punteggio pieno, unico nel globo.

Se si guarda al risultato di squadra, l’Italia si è piazzata al 14° posto a pari merito con il Giappone. Vincitori gli Stati Uniti (192 punti), davanti a Cina (190) e Corea del Sud (168), poi India e via via tutte le altre. Tornando ad Enrico Zonta, non ha disatteso le aspettative trattandosi del “genio” di punta della rappresentativa, alla luce dei punteggi ottenuti a Cesenatico nel maggio scorso nelle gare nazionali, dove aveva conquistato 42 punti su 42, unico tra i finalisti e con margine ampio sugli altri classificati. Prossima edizione, dal 10 al 20 luglio 2025, in Australia sulla Sunshine Coast.