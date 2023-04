Incidente mortale di Pianezze, alcool fuori norma per la 45enne alla guida del furgone

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sarebbe morto praticamente sul colpo il 64enne di Marostica soccorso domenica sera, poco prima delle 22.30, lungo la strada provinciale 111 in territorio di Pianezze, mentre la donna alla guida del furgone che lo ha tamponato è risultata sotto l’effetto di sostanze alcoliche. La vittima – Alfio Beltramello – si trovava al volante di una Citroen C2 all’altezza di via de Gasperi, quando per causa da accertare l’utilitaria è stata tamponata da un furgone Renault Master.

Pare che l’auto fosse ferma in carreggiata, forse per una manovra di svolta in corso oppure per altre ragioni – tra le ipotesi emerge anche un possibile malore accusato dall’uomo – che i rilievi delle forze dell’ordine e l’eventuale esame autoptico potranno spiegare in un secondo momento.

Un impatto violentissimo che ha sbalzato la vettura in avanti, facendo subito scattare i soccorsi del 118 e attivando i Carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, subito sul posto. Il team d’emergenza inviato dal Suem non ha potuto che accertare il decesso del commerciante marosticense, 64enne titolare di un locale nella “città degli scacchi”, il Bar Centrale.

Praticamente illesi i due occupanti dl furgone. Sul posto di guida si trovava una donna di 45 anni di Zanè, mentre sul sedile passeggero si trovava in quei frangenti il proprietario del veicolo di trasporto merci. All’esito degli accertamenti eseguiti, la donna al volante al momento del verificarsi dell’incidente è risultata avere un tasso alcolemico superiore al consentito, pari a 1,28 g/l. I militari dell’Arma hanno sottoposto al sequestro entrambi i veicoli coinvolti nello scontro di Pianezze.

La salma del 64enne deceduto è stata posta a disposizione dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza. Nel giro di poche ore è stata notificata alla donna di Zanè la denuncia formale con l’accusa di omicidio stradale e guida sotto l’influenza di alcol.

